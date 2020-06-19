"القصبى": مجلس الشيوخ استحقاق دستوري تم بإرادة شعبية

قال الدكتور عبد الهادى القصبي عضو مجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري، تم بإرادة شعبية من خلال إجراء تعديلات على دستور ٢٠١٤ في أبريل ٢٠١٩.

وأشار "القصبى" فى بيان صادر عنه اليوم، أن هذه التعديلات وافق عليها شعب مصر صاحب السيادة، ليستعيد إلى الحياة البرلمانية مجلس له تاريخه البرلماني، وله مساهماته الوطنية.. لافتا إلى أن عودة مجلس الشورى للحياة النيابية تمثل إضافة قوية للبرلمان المصري، حيث سيكون ساحة لاستيعاب قامات وطنية وعلمية وثقافية، ستساهم فى إثراء العمل البرلماني.