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محمود مسلم

"القصبى": مجلس الشيوخ استحقاق دستوري تم بإرادة شعبية

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ولاء نعمه الله
06:00 م | الجمعة 19 يونيو 2020
الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر

الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر

قال الدكتور عبد الهادى القصبي عضو مجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري، تم بإرادة شعبية من خلال إجراء تعديلات على دستور ٢٠١٤ في أبريل ٢٠١٩.

وأشار "القصبى" فى بيان صادر عنه اليوم، أن هذه التعديلات وافق عليها  شعب مصر صاحب السيادة، ليستعيد إلى الحياة البرلمانية مجلس له تاريخه البرلماني، وله مساهماته الوطنية.. لافتا إلى أن عودة مجلس الشورى للحياة النيابية تمثل إضافة قوية للبرلمان المصري، حيث سيكون ساحة لاستيعاب قامات وطنية وعلمية وثقافية، ستساهم فى إثراء العمل البرلماني.

 

 