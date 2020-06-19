شعور بالثقة.. أستاذ اجتماع سياسي يفسر تصريحات المصريين العائدين من ليبيا

وصل المصريون المحتجزون في ليبيا إلى أرض الوطن، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بعد المباحثات المصرية الليبية هاتفيًا لإعادتهم وتأمين وصولهم، حيث تدخلت السلطات المصرية، لعودة العمال، وذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة الدولة بإعادتهم للبلاد.

عبارات عديدة تحدث بها العائدون وأسرهم عبرت عن مدى سعادتهم وثقتهم في الدولة المصرية ومن بينها حين قال أحد العائدين "طول ما ورانا السيسي عمرنا ما نخاف"، وقال آخر "إنه لن يغادر مصر وسيعمل في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر"، كذلك قالت والدة أحد العائدين "السيسي في ظهرنا متخلاش عننا".

وعن دلالة تلك التصريحات، أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن حل أزمة المصريين في ليبيا في وقت قياسي، تعد دليلا على أن مصر لا تترك حقوق أبنائها في الخارج وتتحرك في أسرع وقت لمساعدتهم، موضحا أن الحكومة المصرية استعادت أبناءها في دولة توجد بها اضطرابات ومشكلات سياسية وهو ما يعد صعبا.

وأضاف صادق لـ"الوطن"، أن حديث المصريين العائدين أو أبنائهم، يعكس إدراك الشعب المصري، أن سياسة الرئيس السيسي تختلف عمن سبقوه، مشيرا إلى أن مشكلات مختلفة لم تترك فيها مصر أبناءها ولم تسمح بالتطاول معم في أي بقعة من العالم.

وتابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن تلك التصريحات تعكس مدي ثقتهم في الحكومة المصرية بعد تلك الأزمة، موضحا أن أي مصري بأي من دول العالم أنه سيشعر بالأمان أن حكومته لن تتركه في أي أزمة أو مشكلة، وأنها ستعمل على حمايته مهما كانت الظروف.