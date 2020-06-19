نتائج مبشرة.. تجارب سريرية على عقار جديد لعلاج مصابي كورونا

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن بدء تجربة سريرية جديدة على عقار "إيفرمكتين" لعلاج المصابين بالفيروس، وهو عقار يستخدم لمعالجة المصابين بالديدان الطفيلية.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التجربة بدأت منذ بداية الشهر الجاري، ولكن في نطاق محدود، ونتائج العقار جيدة حتى الآن، وبتوسيع دائرة التجربة عليه ظلت النتائج جيدة، وسيتم إضافته للبروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 88 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت بأن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.