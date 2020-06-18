التحريات: ماس كهربائي في تكييف وراء اندلاع النيران في عقار سكني بالدقي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب في شركة عقارات بالطابقين الـ14 و15 في عقار سكني بشارع محي الدين أبو العز بمنطقة الدقي.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات في الأرواح.

وتبين من خلال الفحص والتحري الذي جرى بمعرفة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي في وحدة التكييف الخارجي، ما أدى إلى اندلاع النيران في غرفتين بالطابقين، وانتقلت رجال الحماية المدنية، وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي محتويات الشقق، وناقشت القوات عدد من العاملين الذين أكدوا أن ماس كهربائي حدث في وحدة التكييف الخارجي ما أدى إلى اندلاع النيران.

أمر العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.