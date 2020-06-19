"تجارية الإسماعيلية": حوار مجتمعي بالغرفة حول موعد غلق المحلات

ثمن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسماعيلية قرار المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام بفتح حوار مجتمعي مع منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لفتح حوار مجتمعي مع منتسبيها حول مقترحات مواعيد غلق المحلات التجارية عقب انتهاء أزمة كورونا الحالية.

وأشار عثمان، إلى أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية سوف تقوم بتنفيذ خطه عمل مع "الشعب والأقسام التجارية النوعية، وممثلي الانشطة المختلفة حول مقترحات كل نشاط بالنسبة لموعد غلق المحلات التجارية ورفع نتائج الحوار المجتمعي إلى مجلس إدارة الإتحاد تمهيدا لتجميعها وتنقيتها ومناقشتها بشكل نهائي من خلال مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف ورفع التصورات النهائية للجهات المعنية بالأمر.

يذكر أن المستشار نادرسعد المتحدث باسم الحكومة، قد أكد في إحدى تصريحاته التلفزيونية على أن الحكومة تدرس تحديد مواعيد ليلًا لغلق المحال التجارية ، وأن وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة هذا الأمر الآن، وأن تلك المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات سياحية وتحتاج إلى مد فترة إغلاق المحال والكافيهات، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.