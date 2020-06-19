أستاذ لقاحات: كورونا لم يتحور حتى الآن ولا يوجد ميعاد للمصل

تحدث الدكتور إبراهيم أديب أستاذ الوبائيات واللقاحات بجامعة واشنطن، عن فيروس كورونا والموجة الثانية التي بدأت تظهر في بعض الدول.

وقال أديب خلال حديثه عبر سكايب مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" إنه حتى الآن لم تثبت الأبحاث أي تحورات لفيروس كورونا على الرغم من ظهور موجات ثانية، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ معين لظهور لقاح هو نوع من الاستنتاج، ولا نستطيع تحديد تاريخ معين أو ميعاد للقاح معين، ولكن هناك احتمالات بوجود 8 أو 10 لقاحات في المراحل السريرية قد تنجح وقد تفشل.

وأكد أديب أن لقاح كورونا يكون للكبار مثل الصغار بنفس التكوين ولكن يختلف في الكمية، مشيرا إلى أن الصين بها شركة تعمل على لقاحين في مرحلتهما الثانية ونتائجهما مبشرة وفي حال النجاح سيستغرق وقتا للإنتاج والتصنيع والعالم كله متعاون للإسراع في إنتاج جرعات اللقاح.

واستكمل أديب أن هناك تفاؤل حذر فيما يخص اللقاح، والدول تتعاون من أجل تسهيل إنتاج اللقاح إقتصاديا.