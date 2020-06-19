"كورونا": إصابة 34 من الطاقم الطبي بمستشفى قويسنا في المنوفية و3 أطباء بقنا والدقهلية

تواصل خروج المتعافين من مستشفيات العزل بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، تزامناً مع تسجيل إصابات جديدة فى صفوف الأطقم الطبية أثناء مباشرة عملها فى علاج المصابين، وسط استمرار المبادرات الأهلية لدعم المنشآت الطبية والمصابين المفروض عليهم عزل منزلى فضلاً عن حملات تطهير المنشآت والمنازل.

فى أسوان، تعافت 40 حالة بمستشفيات العزل الصحى على مستوى المراكز الخمسة، وقال مسئول بمديرية الشئون الصحية إن 40 حالة خرجت من مستشفيات العزل على مدار اليومين الماضيين، بينهم 12 متعافياً بنزل الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، و20 حالة بالعزل المنزلى، طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة الجديد، إضافة إلى 8 حالات بمستشفيات العزل الأخرى، وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والشباب المتطوعين فى محافظة أسوان الذين يقومون بنقل المواد الطبية والأدوية لمصابى فيروس كورونا بالعزل المنزلى، حيث بلغ إجمالى عدد الإصابات بالمحافظة 1102، وتعافى 641 شخصاً، وهناك 237 مصاباً يتم علاجهم فى العزل المنزلى، مشيراً إلى توافر كل الأجهزة والمعدات الطبية داخل مستشفيات المحافظة.

97 متعافياً يغادرون "عزل مستشفى الراجحى" بأسيوط

وأكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، خروج 97 حالة من المستشفى الجامعى بعد تعافيهم، ووفاة 17 حالة منذ بدء عمل المستشفى فى العزل، وسط استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 42 حالة أخرى محتجزة بالمستشفى، ويتم علاجهم على أيدى فريق طبى متخصص من أبناء جامعة أسيوط، وفق بروتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير ومتابعة أعمال النظافة اليومية واستغلال أوقات الحظر لتنفيذ أعمال التطهير فى كل أنحاء المحافظة بواسطة معدات وحدة الإنقاذ السريع التابع للمحافظة، وتطهير جميع المنشآت الخدمية والمرافق العامة والحيوية حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

"صحة الإسماعيلية": 361 حالة إصابة على مستوى المحافظة

وفى الإسماعيلية، قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، إن المحافظة سجلت 361 حالة إصابة بفيروس كورونا بنسبة 26% منذ بداية الجائحة، وخرجت من مستشفيات العزل 161 حالة، وأن حالات العزل المنزلى 59 حالة من الحالات البسيطة تم شفاء 23 حالة منها ووصلت حالات الوفاة حتى الآن إلى 62 حالة وجملة المشتبه فى إصابتهم من مواطنى المحافظة 913 حالة تم تقديم الخدمة الطبية لهم فى المستشفيات، مشيراً إلى أن مدينة القنطرة غرب هى الأكثر إصابة على مستوى المحافظة حيث سجلت 47 حالة، فيما واصلت الوحدة المحلية لمدينة فايد حملات التطهير بدأتها بالمستشفى المركزى ووحدة الإسعاف والمرور للوقاية من كورونا. وسجلت محافظة كفر الشيخ 1351 إصابة منذ بدء الجائحة، واحتل مركز كفر الشيخ الصدارة بـ373 إصابة، ووفقاً لمصادر طبية، رفضت ذكر اسمها، فإن مركز بيلا سجل المركز الخامس من حيث عدد الإصابات بواقع 90 إصابة، وذكر المصدر أنه جرى فحص 3654 مشتبهاً فى إصابتهم بالفيروس بالمحافظة، وأظهرت النتائج سلبية 1957 حالة بواقع 54% من حالات الاشتباه، بينما ظهرت النتائج إيجابية لـ1351 شخصاً، بواقع 37%، بينما لم ترد نتائج 346 شخصاً بواقع 9% ويخضع 1108 أشخاص للعلاج وتماثل نحو 191 شخصاً للشفاء، بواقع 14% من عدد الإصابات، كما توفى 52 شخصاً بواقع 4%، وأشار إلى أن دور مديرية الصحة لم يقتصر على حالات الاشتباه والإصابات فقط، بل امتد دورها من خلال فرق الرصد لفحص المخالطين، حيث جرى فحص 5999 شخصاً مخالطاً للمصابين، وجرى الانتهاء من متابعة 2478 شخصاً، بينما لا تزال فرق الرصد والتقصى تتابع نحو 3521 شخصاً بالعزل الذاتى المنزلى. وكشف الدكتور نصيف حفناوى العفيفى، مدير مديرية الصحة بالمنوفية، عن إصابة 34 من الأطقم الطبية العاملين بمستشفى قويسنا المركزى، مؤكداً أن الإصابات شملت 23 ممرضة، وعدد 9 أطباء وصيادلة، بالإضافة إلى إصابة فنى بنك دم، وثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين، موضحاً أن الأطباء يقومون بدور بطولى لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن بعض المصابين تعافوا وعاودوا العمل مرة أخرى.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، عن إصابة الدكتور علاء حبيب، مدير مستشفى دكرنس العام، والدكتورة سلوى فرحات، رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية المركزى، خلال قيامهما بأداء عملهما، وتقدم الدكتور سعد عبداللطيف مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان، بخالص الأمنيات لهما بالشفاء العاجل ولجميع مصابى الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع صحة الدقهلية، فيما أصيب مدير الإدارة الصحية لمركز ومدينة قنا، ووالدته، بالفيروس، ونعت نقابة الصيادلة بالمحافظة الصيدلى عبدالرحمن عليوة كبير صيادلة مركز فرشوط بعد وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقررت اللجنة المشكلة من قبل مديرية الطب البيطرى بالقليوبية والبحوث الزراعية ومجلس مدينة الخانكة، غلق منزل تسكنه الخفافيش بالمدينة ورش المواد السامة للقضاء عليها، وأشار طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إلى أن المنزل صادر له قرار إزالة منذ عامين ويمتلكه 60 وريثاً وهو الأمر الذى أخّر إجراءات التعامل والقضاء على تلك الخفافيش التى وصل عددها إلى 1000 خفاش.

ونجح طلاب كلية الطب بجامعة بنها فى تصنيع أول ماكينة لإنتاج الكمامات بتكلفة 100 ألف جنيه لتغطية احتياجات مستشفى بنها الجامعى وجمهور المواطنين بالقليوبية، وشارك فى افتتاح قسم إنتاج الكمامات الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها، والدكتورة نرمين عدلى رئيس قسم الطب الشرعى ووحدة السموم الإكلينيكية، فيما ودع مستشفى قها للحجر الصحى الفريق الطبى السادس تحت قيادة الدكتورة أسماء عربى، والدكتور أحمد مصطفى متولى، واستقبل المستشفى فريقاً جديداً وهو الفريق الطبى السابع بقيادة الدكتور محمود حسب الله والدكتور على طبل.

مؤسسة 25 يناير تطلق مبادرة لإجراء الأشعة المقطعية لحالات الاشتباه بالمجان فى الشرقية

وأعلن محمد الجارحى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 25 يناير بالشرقية، عن تدشين مبادرة لمساعدة الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، من خلال إجراء الأشعة المقطعية على الصدر مجاناً على أن تتحمل المؤسسة التكلفة كاملة، خاصة أن أسعارها تتراوح ما بين 800 و1300 فى المراكز الخاصة، وقال «الجارحى» إن المبادرة جاءت بهدف دعم المرضى لثلاثة أسباب، أولها أن الأشعة المقطعية على الصدر مهمة للكشف عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا لأن الفيروس يهاجم الرئتين، والسبب الثانى أن أجهزة الأشعة المقطعية فى الشرقية عددها محدود، والسبب الثالث أن الأهالى غير قادرين على تحمل تكلفتها.

وأوضح أن الأشعة المقطعية بالمجان لحالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا هى خدمة مجانية تقدمها المؤسسة بالتعاون مع مركز النور للأشعة بالزقازيق وأبوكبير بواسطة فريق طبى يضم نخبة من كبار أساتذة وأطباء الشرقية. وبين أنه تم تقسيم مدن المحافظة إلى منطقتين الأولى مقرها الزقازيق وتشمل «بلبيس ومنيا القمح والقنايات وأبوحماد والقرين وديرب نجم والعاشر من رمضان»، والثانية مقرها أبوكبير وتشمل «ههيا والإبراهيمية وفاقوس والحسينية وكفر صقر وأولاد صقر والصالحية».