تعرف على إرشادات الوقاية الغذائية للحماية من خطر الإصابة بكورونا

تستعرض "الوطن" طرق الوقاية الغذائية للحماية من خطر الإصابة بكورونا، في ظل اتخاذ جميع أجهزة الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة "كوفيد 19"، وفقا لما قالته الدكتورة نورهان حمد، أخصائية التغذية وأمراض السمنة.

طرق الوقاية الغذائية للأفراد في فترة الوباء

نصحت الدكتورة نورهان باتباع عدد من النصائح التي من شأنها زيادة مناعة الجسم، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يشكل خطرا كبيرا على الأشخاص الأقل مناعة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وهي كالتالي:

ـ الحصول على قسط كافي من النوم، بما يعادل 8 ساعات يوميا أثناء الليل.

ـ الحرص على تناول ثلاث وجبات يوميا، في مواعيدهم دون تأخير.

ـ الإكثار من تناول الخضراوات، بصفة خاصة الورقية والفلفل بأنواعه والليمون والفواكه.

ـ شرب كمية كبيرة من المياه، بما يعادل 2 لتر على الأقل، بالإضافة إلى تناول بعض المشروبات الصحية، وتقليل مشروبات الكافين والمياه الغازية قدر الإمكان.

ـ الاعتماد على سناكس منخفض السعرات بين الوجبات مثل الفشار 2 : 3 أكواب، أو 12 حبة لوز، أو 8 جزارات متوسطة الحجم.

ـ ممارسة الرياضة المنزلية على فترات خلال، اليوم، والمحافظة على الحركة المستمرة.

ـ تجنب العصبية قدر الإمكان، أو على الأقل تقليل ربطها بالأكل سواء بالامتناع عن الطعام، أو تناوله بشراهه.

ـ تجنب تناول الأكل الدسم، المقليات، والاعتماد بشكل أكبر على المشويات والخضار الصحي من اجل الحصول على أكبر استفاده ممكنة من الطعام.

ـ تقليل البروتين الحيواني نوعا ما والاعتماد بشكل أكبر على البروتين النباتي.

ـ الابتعاد نهائيا وبشكل قاطع عن الأكل المصنع كالأندومي ومثيلاتها لضمان عدم الدخول في مشاكل مرضية جانبية.

و تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.