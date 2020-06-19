محافظ بورسعيد: تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان الثانوية العامة والأزهرية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بواقع 17 بوابة على لجان الثانوية العامة و4 بوابات على لجان الثانوية الازهرية وذلك تحت اشراف اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ أقصى درجات الحماية و الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل، مشددا على ارتداء جميع الطلاب والملاحظين باللجان للكمامات، مع التعقيم والتطهير اليومي لكل اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحانات حرصا علي سلامة وصحه الطلاب مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان ومراعاة وجود مسافات مناسبة بين الطلاب داخل اللجنة التي يؤدي الطالب الامتحان بها.