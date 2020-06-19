طبيب ينصح طلاب الثانوية العامة بتناول الإفطار قبل الامتحان بساعتين

وجه الدكتور رفعت حجازي أستاذ الصحة العامة، الأستاذ المساعد السابق بجامعة بتسبرج، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة، بمناسبة اقتراب موعد امتحاناتهم للحصول على أغذية صحية تقوي جهازهم المناعي.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق عبر شاشة "سكايب"، ببرنامج "مصر تستطيع"، على شاشة "دي إم سي"، إن هناك أكلات مفيدة مثل البيض المسلوق في وجبة الإفطار والفول بالطحين والليوم، وواللحوم البيضاء في وجبة".

وأضاف أن تناول الطعام بنظام ثلاث وجبات يومية أفضل من 6 وجبات في اليوم الواحد، متابعًا: "مينفعش الطالب يروح الامتحان دون تناول الطعام، وأفضل حاجة ناكل قبل أي نشاط بحوالي ساعتين، عشان تبدأ كل العناصر تروح الدم، وعندها ينشط المخ، ومينفعش نروح الامتحان وأنا معدتي مليانة".

وأردف أن هناك بدائل للفول، بالنسبة لأولئك الطلاب الذين لا يحبون تناوله، على غرار الجبنة البيضاء "القريش"، موضحًا أنها تقوي الجهاز المناعي وتقوي البكتيريا النافعة في البطن، بالإضافة إلى الطماطم والبيض المقلي.

ونصح الطلاب بالبعد عن المخالطة وارتداء "الجوانتيات" و"الماسكات" والتخلص منهم بعد اللجنة في كيس مغلق بشكل جيد، بالإضافة إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي أيضًا في امتحانات الثانوية، لمنع نقل العدوى.