لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات اتبعها عند التوجه للجان لتجنب العدوى

في تلك الفترة من كل عام، يستعد طلاب الثانوية العامة لآداء امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة، ولكن هذا العام اختلفت الظروف كثيرا عن قبل، ووسط الخوف والقلق من الامتحانات، يزداد خوف الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مما جعل وزارة التربية والتعليم تستعد بشكل جيد لتنظيم اللجان لاتخاذها كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره بين الطلاب.

وتستعرض "الوطن" عددا من الإرشادت التي يجب أن يتبعها الطلاب عند التوجه للجان، وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث أنه من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 21 يونيو بمادة اللغة العربية:

- يجب مراعاة تغير موعد بدء الامتحان ليكون بداية من الساعة العاشرة صباحا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- ضرورة التواجد في المدرسة بداية من الساعة الثامنة صباحا، ولا يسمح بدخول الطالب بعد الساعة التاسعة صباحا.

- عدم التأخير عن الموعد المحدد تجنبا لعدم السماح بدخول الامتحان حتى لا يعتبر غائبا.

- التأكد من اتباع الإرشادات الصحية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات الآمنة.

- منع تواجد أولياء الأمور مع الطلاب في المدارس أو حولها والتجمهر قبل أو بعد الامتحانات.

- منع تجمهر الطلاب داخل المدرسة أو حول أسوارها قبل أو بعد الامتحان.