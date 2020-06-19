الأرصاد: غدا.. أطول نهار في العام ووصول فصل الصيف لذروته

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن غدا السبت الموافق 20 يونيو، يصل فصل الصيف إلى ذروته، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، ليشهد طقس حار، حيث يميل القطب الشمالي للأرض، باتجاه الشمس بزاوية 23.4 درجة، وتصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها نهارا، ويكون النهار غدا أطول نهار في العام، ليعقبه أقصر ليل في العام أيضا.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أنه بدءً من اليوم التالي، يبدأ وقت النهار في النقصان، ليزداد الوقت خلال فترة الليل بالتدريج، وبعد 6 أشهر من ذلك الوقت، يميل القطب الجنوبي للأرض باتجاه الشمس، لتعلن عن الانقلاب الصيفي هناك.

وكانت أعلنت الهيئة، أن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة، لكنها أقل حرارة من المعتاد، وتؤثر على كل الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد معتدل ليلا، خار على جنوب البلاد.

ويزداد ارتفاع درجات الحرارة يوم الأحد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وتقل درجات الحرارة تدريجيًا يوم الاثنين، ليسود طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، وتتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.