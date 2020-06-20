الطقس اليوم السبت 20-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم، السبت مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد نهارا، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية وحارًا على جنوب الصعيد، مشيرين إلى أن يسود طقسًا لطيفًا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد.

الطقس في مصر

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشطة على السواحل الشمالية، وتكون نشطة ومثيرة للأتربة على بعض المناطق في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود نهارًا طقس حار والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 08 - 22 كم/ساعة، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.

الطقس في الأردن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في المملكة الأردنية، أن من المتوقع أن تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.