مصرع وإصابة 3 في مشاجرة بين أبناء عمومة لخلاف على قطعة أرض بأسيوط

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما بينما أصيب نجلها في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة أبو العلا بقرية سلام التابعة لمركز اسيوط وجرى نقل الجثث والمصاب للمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية سلام دائرة مركز شرطة أسيوط ووقوع متوفين ومصاب.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز برئاسة المقدم محمد سيف والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين ابناء عمومة من عائلة ابو العلا لخلاف على قطعة ارض زراعية.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع سيدة وإبنتها وإصابة إبنها وجرى نقل الجثث والمصاب الى مستشفى الجامعة وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.