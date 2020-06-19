مصدر: حريق السيالة بدمياط خسائره تتخطى الـ2 مليون.. وتوصيلات كهرباء عشوائية السبب

أرجع مصدر أمني لـ"الوطن"، الحريق الذي نشب اليوم بورشتين وامتد لعقار مكون من ثلاثة أدوار بينه شقة مساحتها نحو 80 مترا لتوصيلات كهربائية عشوائية للورشتين حيث لم تتحمل الضغط مما أدي لاشتعلال النيران التي أمتدت للعقار الكائن به الشقة حيث يبعد العقار نحو 5 أمتار.

ووفقا للمصدر يوجد في الورش مصدر الحريق 4 ماكينات كبس كل ورشة مساحتها نحو 200 متر، كما أن العقار الذي يوجد شقة الدور الأرضي منه ورشة اشتعلت النيران فيها هي الأخرى، مقدرا حجم الخسائر بما يتخطى الـ2 مليون جنيه.

كان حريق شب في ورشتي أثاث انتقل منهما لمنزل مجاور، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسىة العقيد يحيى زكريا والرائد رامى نبيل حيث تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق كما تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين وأسفر الحريق عن إصابة 17 نقل 12 منهم لمستشفى دمياط التخصصي وتم إسعاف 5 منهم في موقع الحريق.

وانتقل فريق من مديرية التضامن الاجتماعي في دمياط برئاسة حسام عبد الغفار لمعاينة موقع الحريق وتقدير حجم الخسائر وبحث المساعدات الممكن تقديمها للمتضررين.