"كونتي": بدأنا جميعا في أوروبا نشعر بالعواقب الاقتصادية لكورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن استجابة أوروبا إزاء الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" يجب أن تكون بالمستوى المطلوب، مضيفا: "بدأنا نشعر بالعواقب السلبية في جميع البلدان. ​​إنه واقع عالمي وليس أوروبي فقط".

وأوضح كونتي، في تصريحات على هامش أعمال الندوة الحكومية حول الاقتصاد بالعاصمة روما: "لقد اتخذنا اليوم خطوة إلى الأمام لأنه لا يزال هناك اختلاف في المواقف، فلم نتجه بعد بشكل موحد نحو الحل النهائي على المستوى الأوروبي، لكن المناخ المناسب ينضج"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأضاف كونتي: "أنا على ثقة من أنه في إطار مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل، الذي من المقرر أن ينعقد في منتصف في شهر يوليو القادم، سنكون قادرين على الوصول إلى الهدف: مشروع صندوق الإنعاش، الذي نسميه الآن (الجيل القادم) والذي سيتم ربطه بالإطار المالي المتعدد السنوات في نطاق حزمة واحدة".

وأشار كونتي، إلى أنه "لا يوجد ارتباط بين صندوق الإنعاش (الاقتصادي) والآليات المالية الأوروبية الأخرى"، فقد "قامت المؤسسات الأوروبية بتعبئة مجموعة واسعة من الأدوات، لكل منها غرضه الخاص"، على حد قوله.

وأعلنت إيطاليا، اليوم، تسجيل 251 إصابة جديدة بكورونا المستجد مع استمرار تراجع إجمالي الحالات "النشطة" حاليا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية في بيان يومي، إن ذلك يأتي في وقت سجلت فيه الدولة "انخفاضا حسابيا" في إجمالي حالات الإصابة بالفيروس أثر مراجعة إقليمي صقلية وأبروتسو، إحصاءاتهما بشأن تفشي الجائحة بهما.

وأوضحت الهيئة، أن إقليم صقيلة راجع احتساب الإصابات المؤكدة بالفيروس فيه وقام بخفضها بمقدار 297 حالة في حين قل عدد الإصابات في إقليم أبروتسو بعد المراجعة بمقدار حالتين عما سبق تسجيله.

وأضافت الهيئة، أنه تم في المقابل تشخصيص 251 عدوى جديدة بالفيروس في إيطاليا في الـ 24 ساعة الماضية منها 157 حالة في إقليم لومبارديا.

وذكرت الهيئة، أنه وفقا لذلك، هبط الإجمالي الكلي لحالات الإصابة بكورونا المستجد بعد المراجعة إلى 238011 حالة.

وأشارت الهيئة الإيطالية، إلى استمرار تراجع حالات العدوى الإيجابية لتصل إلى 21543 حالة بانخفاض قدره 1558 حالة مقارنة بإحصاءات، أمس الخميس، موضحة أن 18750 منها قيد العزل المنزلي و161 حالة تخضع للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وأوضحت الهيئة، أن أعداد المتعافين ارتفع إلى 181907 أشخاص بعد شفاء 1363 مصابا منذ أمس الخميس، مقابل تسجيل 47 وفاة جديدة ترفع إجمالي الوفيات المسجلة إلى 34561 متوفيا منذ تفشي الجائحة في إيطاليا.