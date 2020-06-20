ريان: أوضاع السوق المحلي تحسنت.. والاتجاه أصبح نحو سيارات الـSUV

أكد المهندس شادي ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات، تحسن السوق المحلي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد فترة الانغلاق التي وقعت لمدة شهر ونصف الشهر، بسبب فيروس كورونا، والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى امتداد ساعات الحظر لمدة ساعة واحدة، الأمر الذي ساعد في تحسن سوق السيارات المحلي.

وقال ريان خلال حديثه لـ"الوطن": "تحسنت الأوضاع داخل السوق المحلي المصري، وأصبح المؤشر في عمليات الشراء متجها نحو السيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم، وسيارات الـsuv الكبيرة، بالإضافة إلى تحرك المؤشر تجاه السيارات بشكل عام، في مختلف الفئات السعرية".

وأوضح ريان، أن قرار تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي، كان عاملًا إيجابيًا في مبيعات السيارات بالتقسيط، بالإضافة إلى تخفيض فائدة شركات التمويل التي ساهمت بشكل كبير، في تحسن أوضاع المبيعات عقب فترة الانغلاق.