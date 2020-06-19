"نهضة مصر" بالإسكندرية تكشف تفاصيل وفاة أحد عمالها بكورونا

كشفت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية والمسؤولة عن النظافة في الإسكندرية عن تفاصيل وفاة عامل نظافة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للشركة، أنه منذ ثاني يوم غياب لعامل النظافة الذي توفي إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، تم التواصل معه من قبل رؤساءه بالعمل لبيان سبب عدم الحضور وتبين حالة الإعياء للفقيد.

وأوضح البيان، الذي صدر عن الشركة، أنه لم تقرر أي مستشفى بالبحيرة أنه مصاب إلا من 5 أيام فقط، ومنذ لحظة الغياب عن العمل وحتى دخوله للمستشفى مرورا بتأكيد الإصابة مرورا بالعزل ومرورا بالمتابعة اليومية للحالة وحتى صباح اليوم هناك متابعة مباشرة بين مدير القطاع المختص وأهل الفقيد و معلومية تامة بكافه التفاصيل أولا بأول.