للحد من انتشار "كورونا".. كفر الشيخ تواصل حملات رش وتعقيم الشوارع

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الإتجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، ة أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت بالمدينة، وكذا بقرية ابوغنيمة، حيث تم رش وتطهير وتعقيم المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة، والمعهد الديني ومكتب البريد، فضلًا عن متابعة أعمال التطهير والرش بقرية الحدادي، حيث تم رش وتطهير وتعقيم شوارع القرية، والمصالح الحكومية، بمشاركة شباب المجتمع المدني، بالاضافة الى تطهير وتعقيم قرية الفقهاء القبلية، حيث تم رش مبنى الوحدة الصحية، وكذا جميع المركبات داخل وخارج القرية، والتأكيد على ضرورة لبس الكمامات لجميع المواطنين الوافدين من القرى المجاورة، بالإضافة الي التطهير والتعقيم بقرية القن، حيث تم تعقيم محطة السمحاوي، والمعهد الديني، والمدارس، وكذا قوي الحصي وابو عوف.

كما تابع العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال التطهير والتعقيم الوقائي للشوارع والميادين، بالإضافة الي متابعة الإجراءات الصحية وتكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدارس ولجان الثانوية العامة، واشار احمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، الى استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع الحيوية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، حيث تم تطهير وتعقيم الشوارع المجاورة للمعهد الازهرى .

وأوضح اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، انه يجرى متابعة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرى والتوابع، بالتنسيق مع وحدة الملاريا، فضلًا عن متابعة استمرار فض الأسواق الاسبوعية بالمدينة والقري، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

فيما تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، إستمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس ولجان امتحانات الثانوية العامة، والاسواق، والمساجد، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، بالإضافة الي الرش بمنافذ المحافظة بفوه، حيث تم تطهير وتعقيم السيارات الواردة للمدينة.