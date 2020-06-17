محافظ كفر الشيخ يتابع تطورات المرافق ويطالب بتحسين كفاءتها  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات في أعمال المرافق، وكذا معالجة وبحث سبل إصلاح وإنهاء المشروعات المتعثرة بالجهاز التنفيذي بكافة مراكز ومدن المحافظة.

أكد حصر جميع مشكلات المرافق مياه، صرف صحي، كهرباء، والري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة المياه والصرف الصحي، والمهندس حمدي زيتون، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد الوكيل، مدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفني، ومحمد مبارك، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، ونائب رئيس مركز ومدينة مطوبس.