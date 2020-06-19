أستاذ مناعة: أصحاب فصيلة دم O الأقل إصابة بفيروس كورونا

أكد الأستاذ الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن فرص الإصابة بكورونا، تقل لحد كبير مع إرتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.

وقال عقبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك توصيات عالمية بضرورة ارتداء الكمامة خارج المنزل، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن الجميع عرضة للإصابة بكورونا، مشيرًا إلى أن أصحاب فضيلة الدم "o"، أقل عرضة للإصابة.

وأكد عقبه، أن بعض الحالات التى لاتظهر عليها إصابات كورونا، لا يعنى أن مناعته قوية، مشيرًا إلى أن بعض الأعراض القوية، تكون من شدة رد فعل الجهاز المناعي بالجسم.

وفي سياق متصل، نقل رامي رضوان عن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يمكن أن يمر فيروس كورونا Covid-19 بين الناس في أقنعة الوجه على مسافة ثلاثة أقدام، حيث تظهر الدراسة، كيف أن السعال يتسبب في اختراق قطرات اللعاب لدروع الوجه.