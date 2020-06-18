أستاذ مناعة: عليكم بتناول الثوم وممارسة الرياضة يوميا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، إنه لا داعي لتكالب المواطنين على الأدوية بهذا الشكل، خاصة أن وزارة الصحة توفر كل الأدوية بالنسبة للمخالطين والأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف مصباح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن تخزين الأدوية من المواطنين، يحدث الكثير من المشاكل، مؤكدا أن الفيتامينات التي يستطيع المواطنين تعويضها من الأكل، تكون من خلال الطعام المتوازن، الذي يجب على الإنسان أن يحرص على تناوله، لأن الحامض النووي لكل خلية من خلايا الجسم، يأخذ 10 آلاف ضربة يوميا، توجهها إليه الشواهد الحرة التي تخرج من بقايا الأكل.

وأكد، أنه لابد من تناول مضادات الأكسدة، وعلى رأس هذه الأطعمة، الزبيب، التوت، العنب الأحمر، اللب، الثوم، الفراولة، السبانخ، السمك، فول حبة القمح، خبز أسمر، الردة، البصل، الفواكه والخضروات الملونة، وكلما كانت داكنة كانت أفضل، الشاي الأخضر والأحمر، القهوة مرة يوميا، الجزر، البروكلي، البطاطا، مشيرا إلى أن الثوم له دخل كبير في تقوية جهاز المناعة، من 7 إلى 8 ساعات يوميا، بالإضافة لممارسة الرياضة التي تشكل عامل هام جدا.

وتابع، أن السكر، الملح، الدقيق الأبيض أعداء للإنسان "كلما استطعت أن تبعد عنهم كلما كان أكثر صحة وكسب المناعة لجسم الإنسان".