زايد: 100 مليون صحة لو متعملتش في وقتها كانت كورونا عملت فينا إيه؟

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن أكثر المواطنين عرضة لمضاعفات كورونا، أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل، لافتة إلى أن وزارة الصحة، وجهت وأعلنت صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر من الأسبوع الثاني من شهر 2، من أجل الحفاظ على صحتهم، وكي يكونوا أكثر قدرة على مواجهة الفيروس.

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائم التوجيه والتشديد على قوائم الانتظار وحملات السيدات وخلافه من الحملات الصحية، بالتوازي مع كورونا، "لكن المواطن نفسه مش راضي ييجي، ولاحظنا انخفاض تدريجي على الإقبال على العلاج على نفقة الدولة.. الناس بقت خايفة تروح المستشفى".

وتابعت زايد: "حملة 100 مليون صحة لو متعملتش في التوقيت دي كانت كورونا هتعمل فينا إيه؟.. إحنا عالجنا 2.7 مليون مواطن من فيروس سي، لو كانوا عرضة لكورونا كانت كورونا وفيروس سي، كان هيبقى الموضوع صعب على المريض، وكانت الوفيات هتبقى مختلفة تماما".