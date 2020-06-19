وزيرة الصحة: الأمراض المزمنة عامل مصاحب في كل وفيات كورونا

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن حملات ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحية، ساعدت كثيرا على تجنب أضرار فيروس كورونا، والوضع الوبائي للفيروس في مصر، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة، أجرت وزارة الصحة 450 ألف جراحة، و60% منها، تخص أمراض القلب، "لو مكناش عملنا العمليات، مكانتش الحالات دي قاومت كورونا".

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن السيدات ممن تم فحصهم في الحملات الخاصة بهم، وصلوا 6.2 مليون سيدة "وعالجنا إصابتهم من سرطان الثدي، الحملات دي لو مكانتش اتعملت كان الوضع الوبائي في مصر اختلف تماما".

وشددت زايد، على أن الأمراض المزمنة عامل مصاحب في كل وفيات كورونا، ومتوفى كورونا يحمل 1 أو 2 أو 3 من الأمراض المزمنة.