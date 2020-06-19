شباب ميت حبيش بطنطا يطلقون مبادرة " معا نستطيع" لمواجهة كورونا

أطلق أهالي وشباب قرية ميت حبيش البحرية التابعة لدائرة مركز طنطا مبادرة بعنوان "معا نستطيع"، لتطهير القرية وتنفيذ التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بكميات كبيرة من الكلور والمطهرات وتوزيع الكمامات مجانا.

وقال المهندس محمد خلاف، أحد القائمين على المبادرة، أن المبادرة تحت شعار "معا نستطيع" لتطهير الشوارع يوميا وتوزيع كمامات مجانية في التجمعات وتعقيم الأيدي بالكحول والتوعية والإرشاد مع الأجهزة التنفيذية بالدولة.

وأشار ماهر موسى، أحد منظمين المبادرة، أن "الوقاية خير من العلاج والتوعية هي سلاح المرحلة لمحاربة هذا الفيروس اللعين، الذي يتخطف رقاب أبنائنا، وأهلينا يوميا، لذلك استهدفت الحملة عمليات التوعية وتنفيذ حملات التطهير والتعقيم، بصفة دورية ومستمرة حتي نتخطى المرحلة بأمان".