زايد: فحص وعلاج الأمراض المزمنة ينطلق بالمحافظات الأكثر إصابة بكورونا

شرحت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن معظم المستشفيات كانت حتى وقت قريب لاتعمل في علاج كورونا، ومازالت هناك بعض المستشفيات التي لاتعمل في علاج كورونا، "زودنا المستشفيات في القاهرة والمحافظات الأكثر إصابة، لكن هذه المستشفيات بها خط سير لكورونا مختلف تمام عن العيادات الخارجية، وأماكن فحص المرضى".

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، ستنطلق غدا في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، وهي القاهرة والجيزة القليويبة والبحيرة والشرقية والفيوم والأسكندرية، "هنقول للمواطن لو مش عاوز تروح للمستشفى، هنوفرلك في قرية والحي والوحدة الصحية أو المركز الطبي، هنوفر إخصائيين لعلاج الأمراض المزمنة".

وتابعت زايد: "اللي معندهوش قرار على نفقة الدولة، هيكون في سيارات للقوافل بها لجنة تفحص المواطن، وتطلع قرار العلاج على نفقة الدولة، ويصرف الدواء من العربية المخصصة لصرف العلاج في نفس مكان سيارة الفحص".

وكشفت زايد، أن من ينتهي قرار علاجه على نفقة الدولة يتم تجديده تلقائيا "أتوماتيك قرار العلاج على نفقة الدولة يتجدد بعد انتهائه".