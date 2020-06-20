أستاذ طب نفسي يقدم نصائح لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة

قدم الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، بعض النصائح لطلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، استعدادًا لفترة الامتحانات.

وقال بحري، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": إن مراجعة الطلاب يجب أن تكون للعناوين فقط "المراجعة مش حرف حرف لكن عناوين"، مشيرًا إلى أن مراجعة المحتوى كامل، سيتسبب في تشتيت الطالب.

ونصح بحري الطلاب بالهدوء قبل دخول الامتحان، وقراءة آيات القرأن أو الإنجيل أو الشعر، من أجل أن يهدأ الطلاب.

وأضاف: "أنا بجاوب أجاوب السهل الأول، لأن عندنا معلومات، ولو أنا متوتر، مبعرفش أجيبها من الذاكرة، وعشان كده هات الأسهل، عشان تكتسب ثقة في نفسك، والقناة بين الذاكرة والتفكير تفضل مفتوحة".

وتابع: "لما الامتحان يخلص إنساه خالص وركز في اللي جاي بلاش المراجعة بعد الامتحان".

ونصح بحري، أولياء الأمور بإعطاء الطلاب معلقة عسل أبيض بعد الأفطار، لغير مرضى السكر، وأن يتركها في فمه ويمصها: "خليه ياخد معلقة كبيرة على لسانه، طالما معندوش سكرعلى لسانه يمص فيها، لأن العسل فيه فركتوز سكر عسل بيغذي المخ".

وشدد بحري، على أهمية النوم الكافي للطلاب: "النوم مهم قوي قوي قوي بيخلي الواحد يرتب افكاره وذاكرته" مضيفًا: "مش شطارة اني اطبق وده مبيساعدش افتكر اللي كان في الذاكرة ولازم الطالب يقوم شبعان نوم ومستريح".

وحذر بحري، أولياء الأمور من الذهاب مع أبنائهم للامتحان: "يروحوا مع ابنائهم ده بيسبب التوتر جدا، وان المكان خطير وجودك على الباب مش هيعمل له حاجة ودعاؤك اللي هيعمل له".