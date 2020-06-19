ردا عل النقابة.. "أطباء المنوفية" عن الثانوية العامة: ملتزمون بقرارات الدولة

رفضت نقابة الأطباء بالمنوفية بقيادة الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء، خطاب نقيب أطباء مصر إلى رئيس الجمهورية والذي يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، مشددين على أنه لم يتم التشاور مع أعضاء النقابة العامة أو النقابات الفرعية فيما يخص الخطاب قبل الإعلان عنه.

واضافت نقابة الأطباء بالمنوفية، في بيان لها "نحن ملتزمون في هذه الظروف العصيبة بقرارات الدولة في هذا الشأن وندعو الجميع التكاتف حتي تتم الإمتحانات بسهولة ويسر".

وأكدت نقابة انتهت إلى ضرورة عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد من الدولة، والتي شاركت فيه جميع الجهات المسئولة في تحديدة بعد مراجعة كافة الإجراءات الصحية الواجب إتباعها وإعطاء التسهيلات اللازمة للطلاب.

وأهابت نقابة الأطباء بالمنوفية، بالطلاب وأولياء الأمور والمدرسين الالتزام بالمواعيد المحدده حيث إن جهات عديدة ستشارك في التأمين الطبي للطلاب وأنه لا داعي للخوف على صحة الطلاب والمدرسين والدولة مسؤولة عن ذلك وستقوم بواجبها ولابد من بث روح الطمأنينة في نفوس للطلاب حتي يتسنى لهم اداء الامتحان على أكمل وجه والحفاظ علي مستقبلهم حيث إن القرار لا رجعة فيه .