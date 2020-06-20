وزيرة الصحة: طلاب الثانوية العامة أقل عرضة للإصابة بـ كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الوفيات بين مصابي فيروس كورونا زادت الفترة الماضية بسبب قلة الإقبال وتخوف المواطنين من اللجوء للمستشفيات، ولكن الفيروس شدته قلت كثيرا عن بداية الجائحة.

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر" أن امتحانات الثانوية العامة بداية مستقبل الشباب ولا يوجد تخوف منها، وتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وكان عدد الطلاب في اللجنة الواحدة من 24 لـ28 طالبا أصبحو 14 طالبا فقط، وكل الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة، وتوفر الخدمات الطبية في اللجان متوفرة، وتم تقسيم اللجان لـ55 ألف لجنة لضمان أن عدد اللجنة لايزيد عن 14 طالبا.

وشددت زايد: "كل الامكانيات موفرينها وإن شاء الله هتبقى مرحلة بسيطة، وطالب علمي العلوم أو أدبي هيروح 7 مرات في الشهر وعلمي رياضة 9 مرات، وكل الاجراءات الاحترازية والطبية والإسعافية موجودة للطلاب، وتم تأمين المصححين طبيا أيضا".

وأكدت زايد على أن أقل فئة في إصابات كورونا من 10 لـ19 سنة، في مصر والعالم، وبروتوكل علاجهم بسيط جدا لأنه مختلف عن الكبار إلا إذا كان صاحب مرض من الأمراض الصعبة، ونسب شفاء هذه الفئة عالية جدا، ومن أقل نسب الإصابات.