زايد: 100 مليون صحة ستغطي مصر كلها في أول أسبوع من يوليو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن قرارات العلاج على نفقة الدولة قلت بنسبة 38%، بسبب خوف المواطنين من التوجه للمستشفيات للحصول على علاج الأمراض المزمنة.

وأضافت: "ومازلنا نصرف العلاج كل 3 شهور والمتابعة الصحية شيء مهم جدًا".

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "بنهاية الأسبوع ستغطي المبادرة 8 محافظات، وخلال الأسبوع الأول من شهر يوليو سنغطي مصر كلها في حملة 100 مليون صحة".

وأردفت: "أما البلازما من المتعافين توسعنا من خمس أماكن إلى أكثر من 25 مكانا في 25 محافظة لجمع البلازما وأشكر المتعافين من كورونا على عطائهم".

وواصلت: "أناشد المواطنين بزيارة الوحدات الصحية، والعيادات الخارجية لإجراء الفحوصات بالمجان والعلاج بالمجان، وهيئة التأمين الصحي التي ستغطي 52%".

وواصلت: "أدعم وأرحب بكل الأطباء والتمريض فوق سن المعاش، للتعاقد معنا في هذه الوحدات والمراكز الطبية وحتى لو في مكان قريب من الحي الذي يسكن فيه، والتعاقد من خلال برنامج القوافل العلاجية التابع للوزارة حتى نخدم الناس ونتأكد أن المواطن يحصل على كل الأدوية التي يحتاج إليها".

وتابعت: "بداية من الأسبوع المقبل سنقوم بإرسال الرسائل النصية للسيدات بسبب حملة سرطان الثدي، ونعمل من الساعة التاسعة حتى التاسعة مساءً للحفاظ على تباعد المسافات لتأمينهن طبيًا ووقائيًا من خلال الإجراءات الاحترازية".