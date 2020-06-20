ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بـ"عزل قها" إلى 273

أعلن مستشفى قها للحجر الصحي، تعافي شفاء الطبيب محمد عفيفي، الطبيب بمستشفى الحميات من فيروس كورونا، ومغادرته المستشفى، ليرتفع عدد المتعافين منذ بدء الجائحة، إلى 273 شخصا.

كان المستشفى، ودع الفريق الطبي السادس، تحت قيادة الدكتورة أسماء عربي، والدكتور أحمد مصطفى متولي، واستقبل فريق جديد، وهو الفريق الطبي السابع، بقيادة الدكتور محمود حسب الله، والدكتور على طبل.

وأوضح بيان صادر عن المستشفى يقدم فيه الشكر للفريق السادس، على ما بذله من جهد وعرق، وهو ما ساهم في رفع نسب الشفاء، وجاء به "فريق بيسلم فريق ونبقى على العهد".

كان مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا، تعافى به 7 حالات من فيروس كورونا أمس الأول، بينهم مسن عمره 73 عاما، وممرضة، بعد سلبية المسحات الخاصة بهما مرتين متتاليتين، وأمس، تعافى طبيب، ليرتفع عدد المتعافين الذين غادروا المستشفى منذ بدء الجائحة، إلى 273 حالة من بدء الجائحة، وحتى الآن.