"الفارس النبيل".. قصة استشاري تخدير قاد "عزل قها" ضد كورونا

وجَّه مستشفى قها مقر عزل مصابي فيروس كورونا الشكر إلى الدكتور أحمد مصطفى متولي، استشاري التخدير والعناية المركزة بالمستشفى والمدير الطبي للفريق السادس وأحد أبطال الفريق الثاني أيضا، الشكر له واصفا إياه بـ"الفارس النبيل".

وأضاف المستشفى في بيان له، أن الطبيب أكمل 30 يوما في الحجر وقاد الفريق السادس بقوة ونشاط في ظروف وملابسات صعبة بالتعاون مع الدكتورة أسماء عربي ليحققوا إنجازات ونسب شفاء عالية.

ووصفه البيان برجل المهام الصعبة والحالات الحرجة سواء في العناية أو التخدير لأن له مواقف بطولية ومنها قيامه بتخدير حالة ولادة لمريضة كورونا في مستشفى العجوزة و3 حالات ولادة قيصرية في مستشفى قها إلى جانب قيامه بنقل مريضة كورونا تحتاج لغسيل كلى لمستشفى العجوزة.

واختتم البيان أنه إنسان مشهود له بالالتزام والضمير النقي ويحظى بحب واحترام الجميع لتفانيه وجهده المخلص إلى جانب كفاءته العلمية ومهاراته العملية.

كان مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا شهد تعافي 7 حالات من فيروس كورونا بينهم مسن عمره 73 عاما وممرضة بعد سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عربي مدير الفريق الطبي بقها للعزل، أنه بعد تعافي الـ7 حالات ارتفع عدد المتعافين الذين غادروا المستشفى منذ بدء الجائحة إلى 272 حالة من بدء الجائحة وحتى الآن.

وأضافت عربي أن قها تعتمد على فكرة المعنويات للمرضى ويعاملونهم كأفراد أسرتهم وهو ما يساهم في ارتفاع نسب الشفاء من المرض.

وأكملت عربي أن الفريق الطبي والعاملين بقها للحجر يواصلون العمل ليلا ونهارا من أجل المصابين بالفيروس إلى أن يتم شفاء جميع المصابين.