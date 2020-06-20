وزيرة الصحة: 6500 سرير مشغول بمصابي كورونا من أصل 35 ألف

طالبت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أصحاب الأمراض المزمنة، بالتوجه لعمل الفحوصات الطبية، وصرف العلاج، وعدم التخوف من الذهاب للمستشفيات.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أنه في النصف الثاني من شهر 5 الماضي، دخلت 320 مستشفى لعلاج فيروس كورونا، وأصبح عدد المستشفيات 376 مستشفى تعالج من كورونا، وهناك 35 ألف سرير متاح لمصابي كورونا، و4000 سرير للعناية و2000 جهاز تنفس صناعي.

وكشفت زايد، أن عدد الأسرة المستخدمة من مرضى كورونا حتى الآن، 6500 من أصل 35 ألف سرير، لكن نسب الإشغال عالية في القاهرة، ولكن الإشغال لم يمتلئ، مشددة على أن كل الأدوية موجودة، والمتعافين يتبرعون بالبلازما.

وأضافت زايد، أن الشكاوى من نقص الأسرة قلت الفترة الماضية، لأن أزمة عدم توافر الأماكن كان سببها أن المواطن لم يكن يصدق أن كثير من المستشفيات، تقدم خدمة علاج كورونا، "الناس كانت عاوزة تروح الحميات بس".