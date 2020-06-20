"المياه كانت مقطوعة".. مصرع طفلين وإصابة شقيقهما في حريق بالدقهلية

لقى طفلين شقيقين مصرعهما، وأصيب الثالث بحروق من الدرجة الأولى، في الدقهلية، إثر نشوب حريق في منزل بقرية "كفر الأبحر" مركز نبروه.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "كفر الأبحر" دائرة المركز، بنشوب حريق هائل في أحد المنازل.

هرعت سيارتي إطفاء، وسيارتي إسعاف، إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من إخماد الحريق، وتبين مصرع شقيقين وهما "عبدالرحمن، والسيد عبد المولي السيد، عمرهما 3، و4 سنوات"، وأصيب شقيقهما الثالث ويدعى "محمد، عمره 7 سنوات"، بحروق خطيرة من الدرجة الأولى.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين والطفل المصاب إلى مستشفي بيلا المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، الذي يبعد عن القرية حوالي 5 كليو متر، كونه في أطراف الدقهلية.

وأكد شهود العيان، أن والدة الأطفال تدعى ميادة عوض عمارة، تركتهم داخل المنزل بمفردهم، وأغلقت عليهم الباب وذهبت للعمل باليومية في الأراضي الزراعية، ويرجح وقوع ماس كهربائي في الشقة، فاشتعلت النار في الموكيت، ما تسبب في تصاعد دخان كثيف واختناق الطفلين.

وأوضح الشهود، أن الأهالي تمكنوا من كسر باب المنزل، إلا أن عدم وجود مياه شرب في القرية وقت الحريق، حال دون السيطرة على الحريق، إلى أن وصلت سيارات الإطفاء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.