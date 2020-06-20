وزير الطيران المدني يكشف تفاصيل استعداد المطارات لعودة الملاحة الجوية

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إنه تفقد مطار الغردقة، والمطار على أتم الاستعداد، لافتا إلى الكاميرا الحرارية التي تكشف عن حالة الراكب، وتكشف وضعه إذا كان يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، وتنذر في حال عدم ارتدائه للكمامة، وفي حال ارتفاع درجات الحرارة، يتم التعامل مع الراكب من الحجر الصحي.

وأضاف منار، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أنه يتم تطهير الكراسي جيدا بالمطار، ويتم الحرص على التباعد وتطهير الشنط، ومراعاة تنظيم تقديم جواز السفر بالمطار، والالتزام بالعلامات الأرضية، بالإضافة للطاقم على الطائرة والركاب لابد وأن يرتدوا الكمامة.

وتابع منار، أن الأسواق والحجر الصحي، وكل المنشآت السياحية على أعلى مستوى، وصورة المطار كانت مشرفة للغاية، مشددا على أن إعادة الفتح للطيران سيكون في 1/7 المقبل، لكل مطارات الجمهورية، والتفويج السياحي سيكون للمحافظات التي تم السماح لها بعودة السياحة فقط.

واستكمل منار، أن جميع المطارات مستعدة للعودة والعاملين تم تدريبهم على أعلى مستوى، مؤكدا على أنه متفائل بحركة المصريين لعودة السياحة، والجميع متعطش للسفر بعد مرور العالم بظرف طارئ.

وشدد منار، على أن العلاقات العامة بشركة مصر للطيران والعاملين مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الراكب وإرشاد الراكب، ويتواجد باكرا عن ميعاد طائرته للتسهيل وعدم التزاحم والتكدس.

وتابع منار، سيكون هناك برامج وتحفيزات على التذاكر الفترة المقبلة لتنشيط حركة الطيران.