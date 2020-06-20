التعليم: طرح مراجعات ليلة الامتحان على منصة الثانوية العامة مجانا

طالبت وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي، طلبة الثانوية العامة، بمتابعة مراجعات ليلة الامتحان على منصة الثانوية العامة، موضحة أنه سيتم إتاحة مراجعة ليلة الامتحان لكل من المواد المتاحة على المنصة، قبل امتحان المادة بأيام قليلة.

ونشرت صفحة وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو تعلن من خلاله، أنه سيتم عمل مراجعات نهائية لكل المواد، لمناقشة شكل الأسئلة في الفروع المختلفة، وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية.

وأضافت الصفحة، أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري، لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت الصفحة، إلى أن كل المراجعات ستكون متاحة على على منصة الثانوية العامة 2020، ويمكنكم الدخول عليها من الرابط الآتي:

رابط الدخول على منصة الثانوية العامة 2020