"سويد" يكشف لـ"الوطن" موعد إعلان تنسيق التعليم الثانوي العام والفني بالمنوفية

كشف الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن التنسيق الخاص بالتعليم العام والتعليم الفني سيتم اعتماده غدا السبت من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤكدا أن التنسيق يتم وفق الأعداد الخاصة بالطلاب وأن نسبة القبول للتعليم الثانوي العام سيكون بين مجموعي 250 إلي 248 درجة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التعليم الفني والمدارس الخاصة مثل مدرسة توشيبا ومدرسة شركة مياه الشرب تتفاوت وسيتم الإعلان عنها تفصيليا غدا السبت بعد اعتمادها من محافظ المنوفية.