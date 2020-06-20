مصطفى محرم عن مسلسل محمد فوزي: انتهيت من كتابة 22 حلقة تقريبا

قال الكاتب الكبير مصطفى محرم، إنه تعاقد مؤخرًا على عمل درامي جديد، عن حياة الفنان الراحل محمد فوزي، من نوعية السير الذاتية.

وأضاف "محرم"، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أنه انتهى من كتابة 22 حلقة تقريبًا، إذ يواصل كتابة الحلقات في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الفنان سمير صبري، سيتولى عملية الإنتاج الفني، ومن المقرر الاستقرار على الجهة الإنتاجية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لبدء عملية الترشيحات، واختيار الممثلين والشروع في التصوير.

محمد فوزي، مغني وملحن مصري ولد في 15 أغسطس 1918، مثّل 36 فيلمًا (هذا عدا عن ظهور آخر له في فيلم ليالي القاهرة عام 1939، وهو بذلك على الأرجح أكثر المطربين الذكور تمثيلاً.

كما أنه كان يسمح لملحنين آخرين بالتلحين في الأفلام التي يمثلها (مثل أفلام قبلني يا أبي، ونرجس، وليلى بنت الشاطئ)، في حين قام محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش بتلحين كل الأغاني في الأفلام التي مثلوها ك