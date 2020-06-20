"الإلكترونية الأهلية" تتأهل لنهائيات مسابقة جائزة مصر للخدمات الحكومية

تأهل فريق الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني "الأهلية" للتصفيات النهائية في مسابقة جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، ضمن أفضل 12 فريقا على مستوى الجامعات والمعاهد التعليمية في مصر، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودشنت المسابقة للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وابتكر فريق الجامعة الإلكترونية بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، الذي ضم "شادي بشري لبيب، كيرلس سمير فؤاد، وكريم أحمد حلمي" تطبيق "حصلت حادثة" Accident Happened، والذي يمساعد النجدة والطوارئ بتيسير الوصول لموقع الحادث بدقة، ومعرفه نوع الحادثة؛ لسهولة تحديد نوع المساعدة المطلوبة من "الإسعاف - مطافئ - دفاع مدني".

وأوضح الفريق أن الابتكار الجديد تطبيق إلكتروني سيسهل من مهام كل من هيئة الإسعاف والمطافئ والدفاع المدني، وسيتيح لهم سهولة تحديد خط السير وبالأخص نوعية الخدمة المطلوبة تقديمها على وجه السرعة للحادثة، ما يساعد في إنقاذ الأرواح وسرعة علاج المصابين وسهولة الوصول لهم وتقديم كل الخدمات بصورة تكاملية سواء ما يتعلق بخدمات الإسعاف أو المطافي أو الدفاع المدني.