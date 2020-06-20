ضبط كميات من الدقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في حملة بالغردقة

تمكنت حملة تموينية من مديرية تموين البحر الأحمر، برئاسة ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط كميات من الدقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في مخبزين بالغردقة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة َوجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

كانت وردت معلومات سرية إلى الرقابة التموينية بأن بعض أصحاب المخابز يقومون بتجميع كميات من الدقيق استعدادا لبيعها في السوق السوداء.

وأمر ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، بتشكيل حملة وبالتنسيق مع مباحث التموين بالبحر الأحمر، تمكنت برئاسة حسين عمر رئيس الرقابة التموينية، من ضبط 75 شيكارة دقيق تزن حوالى 2 طن بحوزة مخبزين قاما بتجميعها بغرض استخدام الدقيق في غير أغراضه وبيعه في السوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات َوتم عمل المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.