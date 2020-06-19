محافظ البحر الأحمر: إعادة النظر في غلق فندق الرقص الجماعي لظروف العاملين

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريح صحفي مساء الخميس عن إعادة النظر في قرار غلق الفندق الذي شهد واقعة رقص جماعي شمال مدينة الغردقة وذلك مراعاة لظروف العاملين به.

وكشف محافظ البحر الأحمر عن أنه سيتم التنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة لإعادة النظر في قرار غلق الفندق مع أخذ إقرار على المالك بعدم تكرار الواقعة وذلك لمصلحة العاملين بالفندق وأسرهم.

وأعرب سامح جمعة ورضا الدخاخني نائبا رئيس مجلس إدارة الفندق عن سعادتهما بقرار المحافظ وحرصه على المصلحة العامة تزامنا مع بدء استقبال السياحة الخارجية خلال أيام خاصة أن الفندق واحد من الفنادق السياحية الحاصلين على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر.

ومن جانبه قدم محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالبحر الأحمر الشكر والتقدير لمحافظ البحر الأحمر على التعامل بروح القانون مع العاملين في القطاع السياحي وحرصه على مورد رزق أسرهم والذي يصب في مصلحة السياحة بوجه عام خاصة مع بدء الاستعداد لعودة السياحة الخارجية.

وناشد العاملين بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار بإعادة النظر في قرار غلق الفندق الذي شهد واقعة رقص جماعي لأحد الأسر من عائلة واحدة من نزلاء السياحة الداخلية.

وأبدى عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحي بالغردقة عبر صفحة شكاوى العاملين بقطاع السياحة المصرية رفضهم لأي قرارات إدارية بإغلاق الفندق موضحين أن ذلك سيؤدي إلى قطع أرزاق العاملين بالفندق..

كان أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بايقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم إلتزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالاضافة الي ايقاف ترخيص المدير المسئول.