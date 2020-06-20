إجراءات احترازية ضد كورونا في لجان الثانوية ببني سويف

قالت سهام يوسف عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن الوزارة قدمت العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية الطالب والمراقب من فيروس كورونا المستجد، خلال امتحانات الثانوية العامة، والمقرر عقدها بداية من غد الأحد، سواء داخل وخارج اللجان بداية من التعقيم عبر المرور من بوابة التعقيم قبل الدخول إلى مقر اللجنة وصولا لارتداء الواقيات من الكمامة والجوانتي وحافظ الأحذية والمطهرات.

وأضافت "عبدالله"، تم تزويد كل لجنة عامة بـ 3 أجهزة لقياس الحرارة للطلاب والملاحظين، وتزويد اللجان بطبيب وزائرة صحية، كما سيتم تعقيم جميع اللجان مرة أخرى قبل بدء الامتحانات بـ 24 ساعة من قبل شركة متخصصة تتبع الوزارة، بجانب السماح للطالب بإدخال أي مواد مطهرة يحتاجها معه داخل اللجان، فضلا على تطهير وتعقيم جميع أظرف الامتحانات بمعرفة مطابع الشرطة.

وأكدت أيضا أنه في ظل 104 من رؤساء اللجان والمراقبين القادمين من المحافظات الأخرى، تم وضع 2 أسرة فقط فى كل غرفة من الغرف المخصصة للمبيت الخاص بهم حفاظا على منع العدوى فى حال حدوث أي إصابة محتملة، وكذلك تم تعقيم وتطهير الإستراحات، كما تم التنسيق الكامل مع التأمين الصحي والإسعاف لسرعة التدخل في حال حدوث إصابة أو أى طارىء مع تواجد سيارة إسعاف أو أكثر أمام كل لجنة .

وأشارت إلى أن الوزارة تحتاج الطالب داخل اللجان على مدار شهر كامل 9 أيام فقط، بما يعادل 20 ساعة فقط طيلة الشهر المخصص للامتحانات، أى أقل من يوم، وهى رسائلة طمأنينة لأولياء الأمور حتى لا ينقلوا هذا التوتر للطالب، وفيما يتعلق بمواد التربية الدينية والوطنية والإقتصاد والإحصاء ستسلم للطالب فى يده البوكليت الخاص بهما بإيصال وفقا للجداول الموضوعة على مستوى الجمهورية على أن يقوم بحلها في المنزل على مدار أسبوع كامل ثم يقوم بتسليمها بموجب الإيصال للجنة التى يؤدى الامتحانات بها.

وقالت وكيل تعليم بني سويف، إنه فى حال قدوم طالب ولديه عرض مرضي وزيادة غير طبيعية في درجة الحرارة سيتم تخييره بين الاعتذار والتقدم للامتحان فى الدور الثانى بكامل درجته، أو إدخاله فى لجنة العزل المخصصة داخل اللجان العامة للطلاب والطلبة المرضى ولكن فى حال شكوى الطالب، وأدعى المرض فى وسط الامتحان سيقرر إلغاء امتحانه من عدمه الطبيب المصاحب لتلك اللجان، على أن يدخل الطالب فى الدور الثانى لأداء الامتحانات فى المواد التى قبل اعتذاره عنها فقط.

وقالت وكيلة الوزارة، إن اللجان بالمحافظة ستفتح أبوابها فى تمام الساعة الـ 8 صباحا على أن تبدأ الامتحانات تمام العاشرة وذلك لمنع النزاحم وإعطاء فرصة للمسئولين بتعقيم الطلاب وإعطائهم مستلزمات الوقاية الشخصية وقياس درجات الحرارة.

وقالت إن هناك 6 طلاب من 20 ألف طالب تقدموا بتأجيل الامتحان للعام القادم منهم طالب منازل وتقدم 5 آخرون من الطلاب المرضى بأمراض عادية لخوض الامتحانات بالدور الثانى فقط، وهو ما يدل على أن الطالب لدية إصرار على دخول الامتحان قبل ولى الأمر.

وناشدت "يوسف"، أولياء الأمور بعدم التوتر فى حال مرور أى سيارة إسعاف لعدم نشر الذعر بين الطلاب والأهالى وإثارة الإشاعات مشيرة إلى أن الطالب لن يمكث إلا ساعتين فقط داخل اللجنة على مدار 9 أيام متفرقة وسيكون محاطا بأقصى الإجراءات الاحترازية مشمولة بالرعاية الطبية، وأن تواجد أولياء الأمور خارج اللجان يزيد من توتر الطالب داخل لجنته.