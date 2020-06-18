السفارة في العمارة ولعنة كارما.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

المسلسلات التلفزيونية

قناة MBC مصر

عرض مسلسل أيوب الساعة 6 مساءً، ومسلسل ولي العهد الساعة 7 مساءً، ومسلسل العراف الساعة 8 مساءً، وسرايا عابدين الساعة 9 مساءً.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل حواديت الشانزليزيه 4 مساء، وبعد البداية 5 مساء، ومسلسل العندليب 6 مساء، وحقي برقبتي 7 مساء، وحجر جهنم 8 مساء.

قناة نايل دراما

عرض مسلسل الفرار من الحب 6 مساء، ولعنة كارما 7 مساء، ومسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي الجزء الأول الساعة 8 مساء، وهذا المساء 10 مساء.

الأفلام

قناة MBC2

عرض فيلم RoboCop الساعة 6 مساء، وفيلم Sherlock Holmes الساعة 8 مساء، وفيلم Sherlock Holmes: A Game of Shadows الساعة 10 مساء.

قناة روتانا سينما

عرض فيلم غرام الأفاعي الساعة 1 مساء، ومستر كاراتيه الساعة 3 مساء، وفيلم بحبك وأنا كمان 5.30 مساء، وبلطية العايمة الساعة 8 مساء، وفتح عينيك الساعة 10 مساء.

قناة سيما

عرض فيلم الأغبياء الثلاثة 12.30 مساء، وفيلم السفارة في العمارة الساعة 4 مساء، وسواق الأتوبيس الساعة 7.30 مساء، وفيلم الليلة الموعودة الساعة 11 مساء.

البرامج الترفيهية

قناة دبي

عرض برنامج The Insider بالعربي الساعة 9 مساء.

قناة MBC مصر

برنامج اللعيب مع رزان ومهيب الساعة 11 مساء.