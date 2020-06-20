تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب "علاقة عاطفية" فى الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شاب لاتهامه بقتل آخر في منطقة الهرم، رميًا بالرصاص، بسبب علاقة عاطفية قديمة بين المجني عليه وخطيبة المتهم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة إليه تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح بدون ترخيص، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت التحريات أن المتهم تربص بالمجني عليه، وأخرج فرد خرطوش وأطلق عليه الرصاص، ما أسفر عن مقتله في الحال بعد أن أحدثت الطلقة، فتحة دخول وخروج، نظرًا لقرب المسافة التي أطلق منها المتهم الرصاص على المجني عليه.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.