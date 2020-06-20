تجديد حبس المتهم بقتل جارته لسرقتها فى البحيرة

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم، بقتل جارته لسرقتها، في قرية كفر الحناوي بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة إليه تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت التحريات والتحقيقات تفاصيل الجريمة المروعة التي نفذها المتهم وقت آذان الفجر، والتي بدأت بورود بلاغ من سكان قرية كفر الحناوي بمركز إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة سيدة "عجوز" داخل منزلها بالقرية.

وبانتقال قوة أمنية من المباحث لموقع الحادث، تبين وجود جثة لسيدة في العقد الثامن من عمرها في صالة الشقة، مصابة بطعنات وجروح في مختلف أنحاء جسدها نتيجة الاعتداء عليها بـ"آلة حادة" سكين.

وبعد الانتهاء من المعاينة، حضرت النيابة العامة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لتحديد هوية مرتكب الجريمة لإصدار قرارًا بضبطه وإحضاره.

وبدأ فريق البحث في مناقشة الجيران ليتبين أن الضحية التي تقيم بمفردها، تدعى "س" وليس لها أي خلافات أو عداءات مع أحد تؤدي لارتكاب جريمة قتل.

وفحصت القوات الكاميرات القريبة من منزل الضحية، ورصدت صورا لشاب في العقد الثالث من عمره، وبدأت في تحديد ملامحه وهويته وتبين أنه جار المجني عليها، وبعد استئذان النيابة العامة لضبطه، جرى إلقاء القبض عليه بمعرفة قوة أمنية من المباحث، واعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.