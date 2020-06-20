فيديو.. البابا لطلاب الثانوية: صلواتنا مستمرة لأجلكم وننتظر تفوقكم

عملت الكنائس على مساندة طلاب الثانوية العامة، بكلمات روحية للتشجيع على التفوق، قبل انطلاق امتحانات نهاية العام غدا الأحد، حيث وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة للطلاب جرى بثها عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا، للطلاب: "أعرف أنكم تعبتم كثيرا، وهذا التعب لن يذهب هباء، فأنتم زرعتم وتعبتم وتأكدوا أن لكل هذا مكانته الكبيرة، فتشجع وأنت في الامتحانات، وكلنا منتظرين تفوقك ونجاحك، وعليكم أن تثقوا أن الله معكم".

وأضاف البابا: "أحبائي الغاليين على قلب ربنا وقلب كنيسته، نحملكم في قلوبنا، صلواتنا مستمرة لأجلكم، نذكركم على مذبح الله، نفرح معكم بتفوقكم قريبا".

وتنطلق غدا الأحد، امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 653 ألفا و389 طالبا وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، وذلك في 56 ألفا و591 لجنة فرعية.