دعامة الحياة.. "تعليمي طنطا" ينقذ حياة 122 مريض قلب خلال شهرين

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق القلب بالمستشفى التعليمي العالمي في تركيب دعامة قلب لـ 122 مريضاً خلال شهرين.

قال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، إن "دعامة الحياة تمثل الأمل في علاج مرضى الشرايين التاجية، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن أمراض القلب تعتبر السبب الأول للوفاة بنسبة 40%"، مشيرا إلى أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض القلب هم مرضى السكر والكوليسترول والضغط والمدخنين.

وأشار الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، إلى أن المستشفى التعليمى يمتلك أحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية الجودة، فضلاً عن الكوادر الطبية المتخصصة والتمريض المدرب للعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجلطات القلبية الحادة.

قالت الدكتورة مي سلامة، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب جامعة طنطا، إن الوقت يساوي حياة بالنسبة لمريض جلطة القلب، مضيفة "بعد 90 دقيقة من الإصابة تبدأ عملية ضمور عضلة القلب والتي يصعب التعامل الطبي معها بعد هذه المدة".

وأشارت سلامة، إلى أن الجلطة الحادة تعتبر المسبب الرئيسي لاعتلال عضلة القلب إذا لم يتم علاجها منذ بداية الأعراض.

وأشادت بدقة ومهارة فريق القلب، والذي حصل في فبراير الماضي على كأس المركز الأول على مستوى 25 جامعة مصرية ومركزا طبيا، كما فاز فريق القسطرة في الوصول إلى المربع الذهبي في مسابقة أخرى بتنظيم جمعية القلب المصرية.