استشاري صحة عامة: المناعة تحمي من الإصابة بكورونا بنسبة 80%

قال الدكتور عبداللطيف المر، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن هناك أنواع كثيرة من الأدوية ظهرت خلال الفترة الأخيرة لعلاج فيروس كورونا، ولكن أكثرها فاعلية هو ما صدر عن روسيا.

وأضاف "المر" خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "ten"، أنه منذ ظهور فيروس كورونا رأينا الإعلان عن أدوية كثيرة ولكن صاحبها أعراض جانبية، مما اضطر المسؤولين لإعلان وقف العلاج بها.

وأكد أنه حتى اللحظة الحالية، لا يوجد علاج مخصص ضد فيروس كورونا، وحتى العلاج الذي أعلنت عنه روسيا، سننتظر حتى نرى نتيجته على الحالات كلها بما فيها المتوسطة والضعيفة، لافتا إلى أن مناعة جسم الإنسان تسهم في حمايته من فيروس كورونا بنسبة 80%.