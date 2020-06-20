أول تحرك برلماني لمنع تحول صيدلية الإسعاف لبؤرة انتشار كورونا

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تحول منطقة صيدلية الإسعاف بوسط البلد لبؤرة انتشار فيروس كورونا، نتيجة تزاحم المصابين ومخالطيهم للحصول على عقار"الأزيثرومايسين".

وقالت عضو البرلمان، إن لجوء المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم إلى الصيدليات العامة التي أعلنت وزارة الصحة توافر أدوية المناعة بها، في مشاهد تكدس وتزاحم تسبب كارثة كبيرة، لا سيما في ظل تجاهل تام لإتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.

وأوضحت أن مئات المواطنين يصطفون أمام الصيدليات في طوابير دون مراعاة للتباعد بين كل مواطن والآخر، مما ينذر بكارثة حقيقية ستودي بحياة مئات بل آلاف الأشخاص سواء المارة أو المصابين أو المخالطين لهم.

وتابعت إيناس عبد الحليم، أن قدوم المصابين بفيروس كورونا والوقوف أمام الصيدليات بنفسهم للحصول على أدوية المناعة، مما يعني انتقال الفيروس لكل من خالطوا هؤلاء المصابين في طوابير الانتظار.

وطالبت بتدخل عاجل من مجلس الوزراء ووزيرة الصحة لمنع هذه الكارثة وإيجاد آلية لتوصيل الأدوية للمصابين في منازلهم، أو التعاقد مع عدد أكبر من الصيدليات والسماح لهم ببيع تلك الأدوية بضوابط محددة ومتابعة شديدة من قبل وزارة الصحة.