صحة شمال سيناء تعلن تعافي 21 مصابا بفيروس كورونا بالمحافظة

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء، أن إجمالي الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، بلغت 116 حالة، مضيفة أن عدد الحالات الإيجابية 30 حالة، والحالات السلبية 40 حالة، ويوجد تحت البحث حالة واحدة.

وأوضح البيان أنه يوجد بقسم العزل بمستشفى العريش 5 حالات وبئر العبد 6 حالات والعزل المنزلي 12 حالة، فيما توفيت مسبقا حالتان وتم شفاء 5 حالات، وأن إجمالى حالات الشفاء بلغ 21 حالة.

وأضاف بيان مديرية الصحة بالمحافظة، أنه يوجد في الحجز المنزلى 45 حالة بدون عينات، معلنا أن حالات الشفاء بلغت 16 حالة، فيما يظل تحت العزل 29 حالة.